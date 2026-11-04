ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ‘ମୁରାସୁ’; ଆଜି ଅବପାତ ରୂପ ନେବ, ୧୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟୋଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ‘ମୁରାସୁ’ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୧୭ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟୋଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ।
Published : November 4, 2026 at 7:27 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଧିରେ ଧିରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ‘ମୁରାସୁ’ । ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଉପରେ ରହିଛି । ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି ।
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୩ ତାରିଖ ରାତି ୧୧ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ନନ୍ଦିଗାମାଠାରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ରହିଥିଲା । ସେହିପରି ବିଜୟୱାଡ଼ାଠାରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଖମ୍ମମଠାରୁ ୮୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏବଂ ଭଦ୍ରାଚଳମଠାରୁ ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ।
The Deep Depression (Remnant of Severe Cyclonic Storm “Murasu”) over Coastal Andhra Pradesh moved nearly north-northeastwards with a speed of 07 kmph during past 06 hours, and lay centered at 2330 hours IST of yesterday, the 03rd November, 2026 over Coastal Andhra Pradesh & adjoining east Telangana, near Latitude 16.5°N and Longitude 80.1°E, about 40 km south-southwest of Nandigama (Andhra Pradesh), 60 km west of Vijayawada (Andhra Pradesh), 80 km south of Khammam (Telangana), and 150 km south-southwest of Bhadrachalam (Telangana). It is likely to move nearly northwards and weaken into a depression (wind speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) by morning of today, the 4th November, 2026.— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 3, 2026
ଆଜି ନଭେମ୍ବର ୪ ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଗଭୀର ଅବପାତରୁ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ରହିବା ସହ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝଟକା ପବନ ବହିପାରେ । ତେବେ ବାତ୍ୟା ‘ମୁରାସୁ’ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗତିବିଧି ଉପରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନଜର ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଧିରେ ଧିରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟୋଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଆସନ୍ତା ୫ ତାରିଖରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ୬, ୭ ଏବଂ ୮ ତାରିଖରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ୧ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୨ରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିବ । ଯାହା ଫଳରେ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବାତ୍ୟା 'ମୁରାସୁ', ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାତ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ; 8 ଜଣିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ/ଭୁବନେଶ୍ବର