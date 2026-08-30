ETV Bharat / state

୧ ଯାଏଁ ବର୍ଷାରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର; ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଚେତାବନୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବାରଣ

ରାଜ୍ୟରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

ODISHA WEATHER UPDATE
୧ ଯାଏଁ ବର୍ଷାରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର; ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ଚେତାବନୀ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବାରଣ (ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 30, 2026 at 6:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଲଘୁଚାପ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଯାହା ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ପାଖାପାଖି ଉତ୍ତର-ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟରେ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ୭.୬ କିମି ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି । ଏହା ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଉତ୍ତର-ଓଡ଼ିଶା ଓ ଗ୍ୟାଙ୍ଗେଟିକ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଭାବରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୩ ଦିନ ଯାଏଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ:

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବା ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଏହି ୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା,କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

୧୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବରଗଡ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ନୂଆପଡା ଏହି ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କକରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବା ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ରେ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି:

ସେହିପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ୪୦ରୁ ୫୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ:

୧ ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷାରୁ ନିସ୍ତାର ନଥିବା ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପରେ କମିବା ବର୍ଷା । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ୪୦ରୁ ୫୦ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କି.ମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ୩୦ ଓ ୩୧ ଅର୍ଥାତ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।

୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ:

ଅନ୍ୟପଟେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ସହ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବିଶେଷକରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଓ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବବିଭଗ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ସ୍ତର ବଢିବା ସହ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡ଼ିକୁ ନେଇ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।



ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ୧୨ ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ହୋଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜଘାଟ ରେ ୧୫୬.୨ ମିମି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Rain Alert: ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିବ, କେନ୍ଦୁଝର-ମୟୂରଭଞ୍ଜ-ବାଲେଶ୍ବରକୁ ରେଡ୍‌ ଆଲର୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଛେଚିବ: ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି, ଆଲର୍ଟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

IMD ALERT FOR ODISHA
LOW PRESSURE OVER BAY OF BENGAL
HEAVY RAINFALL WARNING ODISHA
ପାଣିପାଗ ଖବର
ODISHA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.