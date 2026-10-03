ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ; ୧୩ରେ ଲଘୁଚାପ, ଦଶହରାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିପାଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଲଘୁଚାପ, ୧୫ରେ ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : October 3, 2026 at 7:45 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଆସୁଛି ବର୍ଷା । ଭଜିବ ଦଶହରା । ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୨ ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରବାହ ଗଠନ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ବେଳକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ ହୋଇପାରେ । ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ପାଖାପାଖି ଦକ୍ଷିଣ-ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ତାହା ସହିତ ଲାଗିଥିବା ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅବପାତ ଗଠନ ହୋଇପାରେ । ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଏହାର ଗତିପଥ ଓ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏବେ ଯାଏଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।
ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ଚେତାବନୀ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ୧ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା । ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ ।
Warning for Odisha.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 2, 2026
Day-1 to Day-7: No Warning.#odisha #weather #warning pic.twitter.com/UznZ6C0oay
ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ:
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି," ଦଶହରା ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସିଷ୍ଟମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଅବପାତରେ ପରଣତ ହେବ ।ଏହାପରେ ବାତ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ଏବେଠୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ଅଛି କି ନାହୁଁ ? ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ମଡେଲ୍ ଅନୁସରଣ କରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଅକ୍ଟୋବର 12 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୃର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ତାହା 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏହାପରେ ବାତ୍ୟ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ । ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଯାହା ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣିପାଗ । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର