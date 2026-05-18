ଆହୁରି କଲବଲ କରିବ ତାତି, ମେ 20ରୁ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା

ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଦିନ 11ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା 41.6°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Odisha weather update
ମେ 20ରୁ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 18, 2026 at 4:35 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡିଶା। ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଆକାଶରୁ ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଜନଜୀବନ। ଅସହ୍ୟ ତାତି ସହ କଲବଲ କରୁଛି ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି । ସକାଳ ୭ ଟାରୁ ତାତି ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା। ଏପଟେ ଆହୁରି ୭ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାଵ ରହିବ।

ସାଢେ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଝାରସୁଗୁଡା

ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଦିନ 11ଟା 30 ସୁଦ୍ଧା 41.6°C ଛୁଇଁଲା ତାତି । ଗତକାଲି ଏହି ସମୟରେ 38°C ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ସମ୍ବଲପୁର ତାପମାତ୍ରା 39°C ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାବେଳେ ହୀରାକୁଦର ତାପମାତ୍ରା 38.6°C ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 38.2°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦିନ ସାଢେ 11 ସୁଦ୍ଧା ତାପମାତ୍ରା 36.4°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଡିଜାଇନ ଫଟୋ (AI IMAGE)

ଆସନ୍ତା ମେ ୨୦ରୁ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ୩ ରୁ୪ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ୨ ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସତର୍କତା


ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି । ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଞ୍ଜି ପବନରେ ପୋଡିଯାଉଛି ଶରୀର । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଖାଁ ଖାଁ ପୁରା ସହର। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଏଭଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି , କୋରାପୁଟ , କଳାହାଣ୍ଡି ,କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ଗଂଜାମ , ରାୟଗଡା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଏହି ୧୩ ଜିଲ୍ଳା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ପବନ ବହିବା ସହ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।

ମଙ୍ଗଳବାର 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସତର୍କତା

ଆସନ୍ତାକାଲି ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ୍, ମାଲକାନଗିରି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଂଜ, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଏହି ୮ ଜିଲ୍ଲା କୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ପବନ ବହିବା ସହ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ୨୪ ତାରିଖରେ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ଜୁନ୍ କି ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ‘ସୁପର୍‌ ଏଲ୍‌ ନିନୋ’ ସକ୍ରିୟ


ସେପଟେ ସକ୍ରିୟ ହେଲାଣି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ, ସମଗ୍ର ନିକୋବାର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ପୁରମ ସହ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିବାବେଳେ କେରଳରେ ଆସନ୍ତା ୨୬ ତାରିଖ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବ ତାହା ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ ବେଳକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଏପଟେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ‘ସୁପର୍‌ ଏଲ୍‌ ନିନୋ’ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ଭାରତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷ.ଜ୍ଞ ପାଣିପାଗ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାର ପ୍ରକୋପ ମାସ ଶେଷ ଯାଏଁ ରହିବ ।

24 ଘଣ୍ଟାରେ ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ


ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୮ ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୨.୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ୧୧ ଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ସେରଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୦ . ମିମିଋ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

