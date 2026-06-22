ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Rain in Bhubaneswar
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବର୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 22, 2026 at 7:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି(ସୋମବାର) ସକାଳୁ ଭିଜିଛି ରାଜଧାନୀ । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଫଳରେ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛି ବର୍ଷା । ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀକୁ ଯୋଗୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୫ ଦିନ ଯାଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

Weather update
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା (@mcbbsr)

25 ଯାଏଁ ବର୍ଷା

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, ଗଂଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ୯ ଜିଲ୍ଲାରେରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ୨୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି ହୋଇଛି ।

Weather update
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା (@mcbbsr)

ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ରାୟଗଡା ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ୨୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୪୦ ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ।

Weather update
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୫ ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା (@mcbbsr)

୨୫ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ୨ ଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଚେତାବନୀ ରହିଛି। ପୁଣି ଖରା ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସନ୍ତୁଳି ହେବ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାତ୍ରି ସହ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି ହୋଇଛି । ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାର ୧୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସୋମବାର ୧୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

Weather update
୨ ଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଚେତାବନୀ (@mcbbsr)

4ଟି ସ୍ଥାନରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା


ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ୪ ଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପରେ ସର୍ବାଧିକ ୬୦.୫ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏଥର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏତେ ବେଶୀ ନଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥାତ ଆଶାତୀତ ବହୁତ କମ ବର୍ଷା ରହିଥିବା ଏବେବି ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।

Weather update
୨ ଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ଚେତାବନୀ (@mcbbsr)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିିଂ ଜାରି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆହୁରି ୩ ଦିନ ଯାଏ ଗରମ, ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି; ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ଚେତାବନୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR WEATHER UPDATE
BHUBANESWAR RAIN UPDATE
BHUBANESWAR WEATHER AND RAIN
ଓଡିଶା ପାଣିପାଗ ସୂଚନା
ODISHA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.