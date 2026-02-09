ବଢୁଛି ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି ଶୀତ, 3 ଦିନରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା
14 ଟି ସ୍ଥାନରେ 31 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛିି । ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ।
Published : February 9, 2026 at 6:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ଶୀତ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାପମାତ୍ରା । ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷକରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଯଦିଓ ଶୀତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ହେଲେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଶୀତ ଗାୟବ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି । ଅର୍ଥାତ ରାଜ୍ୟରୁ କ୍ରମଶଃ ଉଭେଇଯାଉଛି ଶୀତ । 14 ଟି ସ୍ଥାନରେ 31 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା:
ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା। ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ହଟିଲା କୁହୁଡି ସତର୍କତା:
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/i83XS9yXXY— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) February 9, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିବା ସହ କୁହୁଡିର ମାତ୍ରା କମୁଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡିର ସତର୍କ ହଟିଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6 ଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14 ଟି ସ୍ଥାନରେ 31 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେ 33.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଝାରସୁଗୁଡରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 33.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିମିଳିଗୁଡାରେ ।
ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା:
ଝାରସୁଗୁଡାରେ 33.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ
ଢେଙ୍କାନାଳ 32.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ
ଅନୁଗୋଳରେ 31.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ
ରାତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା:
ଶିମିଳିଗୁଡାରେ 6.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ
ଝାରସୁଗୁଡାରେ 8.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ
ରାଉରକେଲାରେ 9.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବରେ