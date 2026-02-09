ETV Bharat / state

ବଢୁଛି ତାପମାତ୍ରା କମୁଛି ଶୀତ, 3 ଦିନରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ତାପମାତ୍ରା

14 ଟି ସ୍ଥାନରେ 31 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛିି । ଝାରସୁଗୁଡାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 9, 2026 at 6:20 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି ଶୀତ, ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାପମାତ୍ରା । ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷକରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଯଦିଓ ଶୀତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ହେଲେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଶୀତ ଗାୟବ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରୁଛି । ଅର୍ଥାତ ରାଜ୍ୟରୁ କ୍ରମଶଃ ଉଭେଇଯାଉଛି ଶୀତ । 14 ଟି ସ୍ଥାନରେ 31 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା:

ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା। ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଖରା ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ହଟିଲା କୁହୁଡି ସତର୍କତା:


ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିବା ସହ କୁହୁଡିର ମାତ୍ରା କମୁଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡିର ସତର୍କ ହଟିଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6 ଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14 ଟି ସ୍ଥାନରେ 31 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରେ 33.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ବର ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଝାରସୁଗୁଡରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 33.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିମିଳିଗୁଡାରେ ।

ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା:

ଝାରସୁଗୁଡାରେ 33.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ

ଢେଙ୍କାନାଳ 32.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ

ଅନୁଗୋଳରେ 31.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ

ରାତିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା:

ଶିମିଳିଗୁଡାରେ 6.4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ

ଝାରସୁଗୁଡାରେ 8.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ

ରାଉରକେଲାରେ 9.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ

