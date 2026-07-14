ରାଜଧାନୀରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ଭୁବନେଶ୍ବର କଟକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଟ୍ବିନସିଟିରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Published : July 14, 2026 at 8:17 AM IST|
Updated : July 14, 2026 at 8:29 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ରାଜଧାନୀରେ ରାତିର ଭ୍ରମ । ସକାଳୁ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଦେଇଛି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉଭୟ ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ କଟକରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଇଏମଡି ।
ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି,ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡର ଗୋଟିଏ ରୁ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ,କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ବାଲେଶ୍ଵର
ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ବାଲେଶ୍ଵର ସହର। ସହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ଵର ସହର ୨୬ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ଢେଉ ଖେଳୁଛି। ଏହା ସହ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଯଥା ଓଟି ରୋଡ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଢେଉ ମାରୁଛି ପାଣି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ନାଳ ପାଣି ସହର ଉପରେ ଢେଉ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା।
ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ
ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ୬ ଘଣ୍ଟିଆ ବିଶେଷ ବୁଲେଟିନ ଅନୁସାରେ ପୁରୀରେ ଆକାଶ ସାଧାରଣତଃ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ୨୭ରୁ ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ୮୮ରୁ ୯୮ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଆଗାମୀ ୧ ରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା (ପୁରୀ ସହର ସମେତ)ରେ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ମିନିଟ ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀରେ ୨୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା, ୯୨ ପ୍ରତିଶତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅତି ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପବନ ହେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା, ଗଛ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଢାଞ୍ଚା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନନେବା ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀରେ ସମବେତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।
ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ
ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ । 15 କିମ୍ବା 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଓଡି଼ଶା ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ; ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, ଆଲର୍ଟ ଜାରି କଲା IMD