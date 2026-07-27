ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ୨୯ ଯାଏଁ ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
ବାଙ୍କୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୯୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ - ମିନତୀ ସିଂହ
Published : July 27, 2026 at 7:34 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୯୨ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (ଆଇଏମଡି) ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
#Weather briefing (In #English) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #27thJuly,2026https://t.co/TAELBRk9ta— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 27, 2026
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି," ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି ।"
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୋମବାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର (ଏସଆରସି) ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଏକାଧିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି#Odisha #lowpressure pic.twitter.com/RJoCU4gLxo— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 27, 2026
ଆଇଏମଡି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସୋମବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ଅବପାତଟି ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଥିଲା ।ଏହା ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଅପରାହ୍ନରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କ୍ୟାନିଂ ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
ଆଇଏମଡିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ୧ରୁ ଜୁଲାଇ ୨୭ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୬୦୦.୪ ମିଲିମିଟର ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ।
Warning for Odisha.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 27, 2026
Day-1 : Isolated Extremely Heavy Rainfall.
Day-2 : Isolated Heavy to Very Heavy Rainfall.
Day-5 to Day-7 : Isolated Heavy Rainfall.
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.#rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/TQnKLINxaH
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଙ୍କୀରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୯୨ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଠଗଡ଼ରେ ୧୭୪ ମିମି, ସୋନପୁରରେ ୧୩୫ ମିମି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୧୩୩ ମିମି, ବୌଦ୍ଧର ଖଇରମାଳରେ ୧୦୮ ମିମି, ଜଟଣୀରେ ୯୭ ମିମି, ରାଜନଗରରେ ୯୬ ମିମି, ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ୭୮.୨ ମିମି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ୭୮ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ୨୦.୯ ମିମି ଥିବାବେଳେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ୧୨.୬ ମିମି ତୁଳନାରେ ୬୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ । ରାଜ୍ୟର ୪ଟି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତିପ୍ରବଳ ଏବଂ ୧୪ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଆଇଏମଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୫୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି ଯେ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ, ଜଳ ଜମିବା, ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାହତ, କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନଯିବା, ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ପରାମର୍ଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସହରର ସର୍ବାଧିକ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଯଥାକ୍ରମେ ୩୨ ଓ ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ପାଖାପାଖି ରହିବ । ସୋମବାର ସକାଳ ସାଢ଼େ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୩୨.୮ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ସେହିପରି, ଜୁଲାଇ ୨୯ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ । ତେଣୁ ଆଇଏମଡି ମତ୍ସଜୀବୀଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା !
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ: ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ, ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର