12 ରେ ଲଘୁଚାପ, 15 ପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ !
ଆସନ୍ତା ମେ ୧୨ ରୁ ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଘୁର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 9, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : May 9, 2026 at 12:36 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଦେଢ଼ କିମି ଉଚ୍ଚ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି । ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ୧୨ ରୁ ୧୩ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ୧୫ ତାରିଖ ପରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡିବ।
20 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଟ୍ରପଲାଇନ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯାହାକି ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୨୦ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୩୦ ରୁ ୫୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା
ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ । ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । 9 ତାରିଖ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡା, ଫୁଲବାଣୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ବର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଏକ ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
10 ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୋଳ, ନୟାଗଡ, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି । ସେହିପରି 11 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବରଗଡ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୋଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କେବଳ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୋଳ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର