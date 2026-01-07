ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ରାଜ୍ୟ, 18ଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ପାରଦ, ଆହୁରି 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ
ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଳାକୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପ୍ରବାହ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ।
Published : January 7, 2026 at 8:07 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ । 18ଟି ସ୍ଥାନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ ତଳକୁ ଖସିଲା ପାରଦ । ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରାହି ପରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲା ଶୀତ ଲହରୀ । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5.1 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପର୍ବତାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଆହୁରି ଖସିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ସେହିପରି ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି ରାଜଧାନୀ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନ । ଫଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 200ମିଟରରୁ ବି କମ୍ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ।
ଆହୁରି ଥରିବ ରାଜ୍ୟ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଡ଼ ବା ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Warning over the State. Day- 1 : Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 6, 2026
Day-1 to Day-3: Cold Wave warning over the marked districts.
Day-4 to Day-7 : No Warning. #Odisha #fog #foggyweather #COLD pic.twitter.com/rECFgIy77E
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି:
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କୋରାପୁଟରେ ଶୀତ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ପାଇଁ ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ପରଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/BLPUEC2wQE— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 6, 2026
ଆଜି 7 ଜାନୁଆରୀ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର 17ଟି ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିବ । ଏହା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖି ଯିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା-5 ଡିଗ୍ରୀ
ରାଉରକେଲା-6 ଡିଗ୍ରୀ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- 7 ଡିଗ୍ରୀ
ବଲାଙ୍ଗୀର-8 ଡିଗ୍ରୀ
ଫୁଲବାଣୀ- 8 ଡିଗ୍ରୀ
ଅନୁଗୋଳ- 9 ଡିଗ୍ରୀ
କୋରାପୁଟ-9 ଡିଗ୍ରୀ
କେନ୍ଦୁଝର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
ବୌଦ୍ଧ- 9 ଡିଗ୍ରୀ
ସୋନପୁର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
ଢେଙ୍କାନାଳ-9 ଡିଗ୍ରୀ
କଟକ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
ସମ୍ବଲପୁର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
ଜଗତସିଂହପୁର - 10 ଡିଗ୍ରୀ
ବାରିପଦା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
ନବରଙ୍ଗପୁର - 10 ଡିଗ୍ରୀ
ଭବାନୀପାଟଣା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
ବାଲେଶ୍ବର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର