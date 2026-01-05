ETV Bharat / state

ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ଜାଡ଼, 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ତାପମାତ୍ରା: IMD

ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହୁଛି । 2 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ, 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ।

ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି; ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟତଃ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଚାଦର
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 5, 2026 at 9:19 AM IST

Updated : January 5, 2026 at 10:48 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତ ଲହରୀ । ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା । ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ସବୁଠି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି । ସକାଳ ନଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ମିଳୁନି ନିସ୍ତାର । ବିିିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହୁଛି । ଆଜି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 2ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଓ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଫଳରେ ଶୀତରୁ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରାହି ମିଳିଛି । ହେଲେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିପ୍ରବଳ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ଏହାବାଦ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 200 ମିଟରରୁ କମ୍‌ ରହିବ ।

ଘନ କୁହୁଡ଼ିରୁ ମିଳୁନି ନିସ୍ତାର । ବିିିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 200 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହୁଛି ।
ଅତିପ୍ରବଳ ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

  • ଯାଜପୁର
  • ନୟାଗଡ଼

ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ

  • ଖୋର୍ଦ୍ଧା
  • ପୁରୀ
  • କଟକ
  • ଜଗତସିଂପୁର
  • କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
  • ଢେଙ୍କାନାଳ
  • ଗଜପତି
  • କନ୍ଧମାଳ
  • ଗଞ୍ଜାମ
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ପୁଣି ବଢିବ ଶୀତ:

ଆଜି ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ବଢିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । କିଛି ଦିନ ହେବ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ର ବଢିବା ପରେ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ ଲାଗିଥିଲା । ପୁଣି 2 ଦିନ ପରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଶୀତ ବଢିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : January 5, 2026 at 10:48 AM IST

