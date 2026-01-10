ଶୀତ ଲହରୀରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜ୍ୟ, ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ଖସୁଛି ପାରଦ, ଆହୁରି 2 ଦିନ ଥରିବ
ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଥରାଉଛି ଶୀତ ଲହରୀ । ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ । ଆହୁରି 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବନି ଶୀତ ଲହରୀ ।
January 10, 2026
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଥମିବାର ନାମ ନେଉନାହିଁ । ଭୟଙ୍କର ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଟ୍ବିନସିଟି । ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର 25ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିଛି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୯.୪ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଓ କଟକରେ ୮.୬ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରାଉରକେଲା ଠାରେ 3.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ ଜି. ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ । ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦାନ୍ତ କାମୁଡା ଶୀତ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିବା ସହିତ କୁହୁଡ଼ିର ମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଥରୁଛି ଟ୍ବିନସିଟି:
ବିଗତ 2 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ବିନସିଟିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରାଜଧାନୀରେ ଚତୁର୍ଥତମ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ କଟକରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର 5ମ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିବା ସହ ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ଯାଏଁ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା:
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ବର୍ଷା ହେବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଗତକାଲି ସେମିଳିଗୁଡ଼ା ଠାରେ 4.1 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଠାରେ 4.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଫୁଲବାଣୀ ଠାରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଠାରେ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ପ୍ରବଳ ଶୀତକୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏହି ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା:
ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 25ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି । ଶିମିଳିପାଳର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଉପରବରେହିକାମୁଡା ଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ 1 ଡିଗ୍ରୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
- ରାଉରକେଲା- 4 ଡିଗ୍ରୀ
- ଫୁଲବାଣୀ- 5 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା- 5 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ- 6 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭବାନୀପାଟଣା- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ଢେଙ୍କାନାଳ- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- କେନ୍ଦୁଝର- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ବଲାଙ୍ଗୀର- 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ବାରିପଦା- 8 ଡିଗ୍ରୀ
- କଟକ- 8 ଡିଗ୍ରୀ
- କୋରାପୁଟ- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୋନପୁର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ସମ୍ବଲପୁର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭୁବନେଶ୍ୱର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାୟଗଡ଼ା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ନୂଆପଡ଼ା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ବୌଦ୍ଧ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ବରଗଡ଼- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ବାଲେଶ୍ବର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଜଗତସିଂହପୁର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
