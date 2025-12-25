ETV Bharat / state

ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଶୀତ ଲହରୀରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଓ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସହରରେ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

imd odisha winter cold wave dense fog warning weather update
ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଶୀତ ଲହରୀରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 25, 2025 at 6:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଜାଡ଼ । ଶୀତ ଲହରୀରେ ଥରୁଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା । ପଶ୍ଚିମରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରେ ଶୀତର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଆଜି ଦିନ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଓ ଯାତାୟାତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ଆଗାମୀ 5ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଶୀତ ଲହରୀରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

  • କୋରାପୁଟ
  • କନ୍ଧମାଳ
  • ଢେଙ୍କାନାଳ
  • ଖୋର୍ଦ୍ଧା
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ

ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା:

  • ଫୁଲବାଣୀ- 7 ଡିଗ୍ରୀ
  • କୋରାପୁଟ- 7 ଡିଗ୍ରୀ
  • ନବରଙ୍ଗପୁର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଭବାନୀପାଟଣା- 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଝାରସୁଗୁଡ଼ା- 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ରାୟଗଡ଼- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ବୌଦ୍ଧ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଅନୁଗୋଳ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ରାଉରକେଲା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- 10 ଡିଗ୍ରୀ


ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସହରରେ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା । ନୟାଗଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାରାଦ୍ବୀପ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଫୁଲବାଣୀ, କୋରାପୁଟ, ରାଉରକେଲା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାରିପଦା ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୭.୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସେମିଳିଗୁଡା ଠାରେ ୬.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବଡ଼ଦିନରୁ ଆହୁରି ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଓଡିଶା ଶୀତ ଲହରୀ ଘନ କୁହୁଡି
WEATHER UPDATE ODISHA
COLD WAVE IN ODISHA
WINTER IN ODISHA
IMD ODISHA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.