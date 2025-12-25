ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଶୀତ ଲହରୀରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ, 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଓ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସହରରେ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : December 25, 2025 at 6:07 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ଜାଡ଼ । ଶୀତ ଲହରୀରେ ଥରୁଛି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା । ପଶ୍ଚିମରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରେ ଶୀତର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଆଜି ଦିନ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଫଳରେ ଜନଜୀବନ ଓ ଯାତାୟାତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ଆଗାମୀ 5ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/k7evKRuIvl— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 25, 2025
ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
- କୋରାପୁଟ
- କନ୍ଧମାଳ
- ଢେଙ୍କାନାଳ
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା
- ସୁନ୍ଦରଗଡ
ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Warning over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 25, 2025
Day- 1 to Day-5 : Dense Fog Warning at isolated pockets in the marked districts.
Day-6 & Day-7 : No Warning.#Odisha #fog #foggyweather #COLD pic.twitter.com/rcbFnScpZO
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା:
- ଫୁଲବାଣୀ- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- କୋରାପୁଟ- 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭବାନୀପାଟଣା- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାୟଗଡ଼- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ବୌଦ୍ଧ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- 10 ଡିଗ୍ରୀ
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିଭଳି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସହରରେ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା । ନୟାଗଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାରାଦ୍ବୀପ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଫୁଲବାଣୀ, କୋରାପୁଟ, ରାଉରକେଲା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାରିପଦା ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଭଳି 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୭.୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସେମିଳିଗୁଡା ଠାରେ ୬.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର