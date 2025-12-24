ETV Bharat / state

ବଡ଼ଦିନରୁ ଆହୁରି ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡିଶା । ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି । ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

The whole of Odisha is shivering in winter.
ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡିଶା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 24, 2025 at 8:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ । ପଶ୍ଚିମ ଠାରୁ ନେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଶୀତ ଲହରୀ । ଏହା ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି । ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡିଶା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

କାଲୁଆ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (ETV Bharat Odisha)

୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଚେତାବନୀ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।



ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଉତ୍କଟ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୦ ତଳକୁ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ହୀରାକୁଦ, ଫୁଲବାଣୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୋନପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ।

ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ 9 ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାନ:

  • କୋରାପୁଟ- 6 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଝାରସୁଗୁଡ଼ା- 8
  • ନବରଙ୍ଗପୁର- 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଫୁଲବାଣୀ- 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ବୌଦ୍ଧ- 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଭବାନୀପାଟଣା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ରାୟଗଡ଼ା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଅନୁଗୋଳ- 10 ଡିଗ୍ରୀ

ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ:

ସେହିପରି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୬.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କୋରାପୁଟରେ ୬.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର, ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ଓଡିଶା ଶୀତ ଲହରୀ
COLD WAVE IN ODISHA
WINTER IN ODISHA
IMD ODISHA WEATHER UPDATE
WEATHER UPDATE ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.