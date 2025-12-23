ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର, ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆଗାମୀ 4ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାନ ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ।
Published : December 23, 2025 at 6:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆହୁରି 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କଲବଲ କରିବ ଶୀତ ଲହରୀ । ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସହିତ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନକୁହୁଡ଼ି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଘନ କୁହୁଡିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସରକାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ରାଜ୍ୟକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିଆଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଘନରୁ ଅତିଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ।
ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶା ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/7lq4QAqlDB— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 23, 2025
ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆଜି (23 ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର) ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି (24 ତାରିଖ, ବୁଧବାର) ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡିକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
|ତାରିଖ
|ରାଜ୍ୟ
|23 ଡ଼ିସେମ୍ବର
|କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ
|24 ଡ଼ିସେମ୍ବର
|କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ
|25 ଡ଼ିସେମ୍ବର
|କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
|26 ଡ଼ିସେମ୍ବର
|କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
|27 ଡ଼ିସେମ୍ବର
|କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
Warning over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 23, 2025
Day- 1 to Day-5 : Dense Fog Warning at isolated pocket in the marked districts.
Day-6 & Day-7 : No Warning. #Odisha #fog #foggyweather #COLD pic.twitter.com/nDFW1JbsMe
10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 8 ଜିଲ୍ଲା:
- କୋରାପୁଟ- 6 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର- 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ଫୁଲବାଣୀ- 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ବୌଦ୍ଧ- 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭବାନୀପାଟଣା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାୟଗଡ଼ା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ବଲାଙ୍ଗୀର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ- 10 ଡିଗ୍ରୀ
ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଉଲକେଲା ଫୁଲବାଣୀ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୋନପୁର ମାତ୍ରାଧିକ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮.୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋରାପୁଟରେ ୬.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
December 23, 2025
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା; 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 11 ସହର
ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା; ୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ହେବ ସଚେତନତା ଏବଂ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର