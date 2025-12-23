ETV Bharat / state

ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର, ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଆଗାମୀ 4ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାନ ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ।

No spare from cold wave till next 4 days in Odisha
ଆଗାମୀ 4ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ । (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 23, 2025

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆହୁରି 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କଲବଲ କରିବ ଶୀତ ଲହରୀ । ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ସହିତ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନକୁହୁଡ଼ି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଘନ କୁହୁଡିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସରକାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ରାଜ୍ୟକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସହିତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିଆଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ଭଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଘନରୁ ଅତିଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ।

ଆହୁରି 4 ଦିନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଳଦିଆ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡିଶା ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଆଜି (23 ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର) ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି (24 ତାରିଖ, ବୁଧବାର) ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡିକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ତାରିଖରାଜ୍ୟ
23 ଡ଼ିସେମ୍ବରକନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ
24 ଡ଼ିସେମ୍ବରକନ୍ଧମାଳ, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ
25 ଡ଼ିସେମ୍ବରକୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
26 ଡ଼ିସେମ୍ବରକୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
27 ଡ଼ିସେମ୍ବରକୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 8 ଜିଲ୍ଲା:

  • କୋରାପୁଟ- 6 ଡିଗ୍ରୀ
  • ନବରଙ୍ଗପୁର- 8 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଫୁଲବାଣୀ- 8 ଡିଗ୍ରୀ
  • ବୌଦ୍ଧ- 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଭବାନୀପାଟଣା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ରାୟଗଡ଼ା- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ବଲାଙ୍ଗୀର- 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଅନୁଗୋଳ- 10 ଡିଗ୍ରୀ


ବିଗତ 24 ଘଣ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟ:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୧ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଉଲକେଲା ଫୁଲବାଣୀ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସୋନପୁର ମାତ୍ରାଧିକ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୮.୦ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋରାପୁଟରେ ୬.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

