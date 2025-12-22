ETV Bharat / state

ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା; 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 11 ସହର

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ଆକଳନ କରିଛି । ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ତୁଷାରପାତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Odisha Winter And Cold Wave
ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା (ETV Bharat)
ETV Bharat Odisha Team

December 22, 2025

Updated : December 22, 2025 at 10:12 AM IST

Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ । ରାଜ୍ୟର 11ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି । ସେପଟେ ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ତୁଷାରପାତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ-IMD ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଅର୍ଥାତ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଲାଗି ରହିବ । ସେହିପରି ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଅଧିକ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି:

ଆଜି (22 ତାରିଖ, ସୋମବାର) ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି (23 ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର) ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡିକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 11 ସହର:

  • ଫୁଲବାଣୀ: 7 ଡିଗ୍ରୀ
  • କୋରାପୁଟ: 7 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଅନୁଗୋଳ: 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ବୌଦ୍ଧ: 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ଭବାନୀପାଟଣା: 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ନବରଙ୍ଗପୁର: 9 ଡିଗ୍ରୀ
  • ରାଉରକେଲା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ସୋନପୁର:10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ବଲାଙ୍ଗୀର:10 ଡିଗ୍ରୀ
  • ରାୟଗଡ଼ା:10 ଡିଗ୍ରୀ

ଆଇଏମଡିର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ:

ଆସନ୍ତା 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର-ଲଦାଖ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ରାତି ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୪ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଖ୍ୟାମାନ ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

