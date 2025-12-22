ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା; 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 11 ସହର
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ଆକଳନ କରିଛି । ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ତୁଷାରପାତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : December 22, 2025 at 9:14 AM IST|
Updated : December 22, 2025 at 10:12 AM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ । ରାଜ୍ୟର 11ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି । ସେପଟେ ଦେଶର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ତୁଷାରପାତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ-IMD ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଅର୍ଥାତ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଲାଗି ରହିବ । ସେହିପରି ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଅଧିକ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Heavy rainfall/snowfall accompanied with snowstorm likely at isolated places over higher reaches of Jammu-Kashmir-Ladakh, northeast Himachal Pradesh during next 24 hours.
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି:
ଆଜି (22 ତାରିଖ, ସୋମବାର) ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି (23 ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର) ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡିକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 11 ସହର:
- ଫୁଲବାଣୀ: 7 ଡିଗ୍ରୀ
- କୋରାପୁଟ: 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ: 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ବୌଦ୍ଧ: 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭବାନୀପାଟଣା: 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର: 9 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୋନପୁର:10 ଡିଗ୍ରୀ
- ବଲାଙ୍ଗୀର:10 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାୟଗଡ଼ା:10 ଡିଗ୍ରୀ
ଆଇଏମଡିର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆକଳନ:
ଆସନ୍ତା 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର-ଲଦାଖ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶରେ ରାତି ଏବଂ ସକାଳ ସମୟରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୪ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଖ୍ୟାମାନ ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର