ଶୀତରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି; ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି । ଆଜି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଶୀତ ଲହରୀ । ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘନକୁହୁଡ଼ିର ଚାଦରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଉଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା । ଆଜି ରାଜ୍ୟର 6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ସକ୍ରିୟ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହେଉନାହିଁ ।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା(5.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍) ଫୁଲବାଣୀରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 50 ମିଟର ରହିଥିଲା ।
ଆଜି(20 ଡିସେମ୍ବର) ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି (21 ଡିସେମ୍ବର) ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କ୍ଷମତା 50 ମିଟରରୁ 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ।
20 ଡିସେମ୍ବର:
କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
21 ଡିସେମ୍ବର:
କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ:
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞନିକ ଡ଼ଃ ରାଜଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "20 ଡିସେମ୍ବରରୁ ନେଇ 26 ଡିସେମ୍ବରରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଯିବନି । 20 ଓ 21 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଘନକୁହୁଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।"
Minimum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/fccx0FbLrR— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 20, 2025
10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା:
- ଫୁଲବାଣୀ- 6
- କୋରାପୁଟ -7
- ନବରଙ୍ଗପୁର - 9
- ଅନୁଗୋଳ- 9
- ଭବାନୀପାଟଣା -9
- ଝାରସୁଗୁଡା- 9
- ବଲାଙ୍ଗୀର- 10
- ବୌଦ୍ଧ- 10
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼- 10
- ରାଉରକେଲା - 10
- ରାୟଗଡ଼ା- 10
ସେପଟେ ଆଜି (ଡିସେମ୍ବର 20) ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅତିରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ଘନକୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ରେଡ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରରେ ଘନରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୁହୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଦୂରତା ହ୍ରାସ ହେବ, ଯାହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଯାତାୟତ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଇବା ସହ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ଜାଳି ରଖିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।
