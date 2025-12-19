ETV Bharat / state

ଆହୁରି 7 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି଼ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ।

Weather Update
ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 19, 2025 at 3:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Winter Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି । 10 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି । ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ 7 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ । ସେହିପରି ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।

ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି (20 ତାରିଖ) ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲା ଓ 21 ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

20 ଡିସେମ୍ବର:

କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

21 ଡିସେମ୍ବର:

ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼

ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ସେପଟେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଲାଗି ରହିବ ।

କେଉଁଠି କେତେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା:

କୋରାପୁଟ: 6 ଡିଗ୍ରୀ

ଫୁଲବାଣୀ: 7 ଡିଗ୍ରୀ

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: 8 ଡିଗ୍ରୀ

ବୌଦ୍ଧ: 9 ଡିଗ୍ରୀ

ଅନୁଗୋଳ: 9 ଡିଗ୍ରୀ

ନବରଙ୍ଗପୁର: 9 ଡିଗ୍ରୀ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 10 ଡିଗ୍ରୀ

ଭବାନୀପାଟଣା: 10 ଡିଗ୍ରୀ

ରାୟଗଡ଼ା: 10 ଡିଗ୍ରୀ

ରାଉରକେଲା: 10 ଡିଗ୍ରୀ

ସେପଟେ ଆଜି (ଡିସେମ୍ବର 19) ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି (20 ତାରିଖ)ରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରରେ ଘନରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ । ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୁହୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଦୂରତା ହ୍ରାସ ହେବ, ଯାହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଯାତାୟତ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଇବା ସହ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫଗ୍‌ ଲାଇଟ୍ ଜାଳି ରଖିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Weather Update: ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ଘନ କୁହୁଡି଼ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

ଶୀତରେ ଥରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ରାତ୍ରୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା


ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 30.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

COLD WAVE IN ODISHA
ODISHA WEATHER NEWS
WINTER IN ODISHA
ଶୀତ
IMD ODISHA WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.