ଆହୁରି 7 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି଼ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ।
Published : December 19, 2025 at 3:05 PM IST
Winter Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି । 10 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି । ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ 7 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ । ସେହିପରି ଘନ କୁହୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/IPDWvryAuT— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 19, 2025
ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି (20 ତାରିଖ) ପାଇଁ 4 ଜିଲ୍ଲା ଓ 21 ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
20 ଡିସେମ୍ବର:
କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
21 ଡିସେମ୍ବର:
ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
ସେହିପରି କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେପଟେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଲାଗି ରହିବ ।
Warning over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 19, 2025
Day- 1 & Day-2 : Isolated Dense Fog Warning.
Day-3 to Day-7 : No Warning.
#Odisha #fog #foggyweather #COLD pic.twitter.com/ZbTDEJrrnU
କେଉଁଠି କେତେ ରହିବ ତାପମାତ୍ରା:
କୋରାପୁଟ: 6 ଡିଗ୍ରୀ
ଫୁଲବାଣୀ: 7 ଡିଗ୍ରୀ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: 8 ଡିଗ୍ରୀ
ବୌଦ୍ଧ: 9 ଡିଗ୍ରୀ
ଅନୁଗୋଳ: 9 ଡିଗ୍ରୀ
ନବରଙ୍ଗପୁର: 9 ଡିଗ୍ରୀ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 10 ଡିଗ୍ରୀ
ଭବାନୀପାଟଣା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
ରାୟଗଡ଼ା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
ରାଉରକେଲା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
ସେପଟେ ଆଜି (ଡିସେମ୍ବର 19) ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି (20 ତାରିଖ)ରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବିହାରରେ ଘନରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ । ଆଗାମୀ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୁହୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, କୁହୁଡ଼ି ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଦୂରତା ହ୍ରାସ ହେବ, ଯାହା ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଯାତାୟତ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାଇବା ସହ ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ଜାଳି ରଖିବା, ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ 30.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର