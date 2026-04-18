ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ତାଣ୍ଡବ ! ଆଲର୍ଟରେ ସମ୍ବଲପୁର-ବଲାଙ୍ଗୀର-ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ
5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ । 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 18, 2026 at 5:39 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ତତଲା କଡେଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ! ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିବ । ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତି ଉଷ୍ମ ରହିବ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 18, 2026
Day-1 to Day-7 : Hot and Humid Day, Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-2 to Day-4 : Isolated Heat Wave Warning.
Day-1 to Day-5 : Isolated Warm Night Warning.#heatwave #thunder #humid #Warning #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/slXRV5dtlF
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିର ଓ କୋରାପୁଟରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ରହିବ । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ରାତି ଉଷ୍ମ ରହିବ ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #18thApril,2026https://t.co/sFJySIGXrN— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 18, 2026
20 ତାରିଖ (ସୋମବାର) କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡି ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ସେହପରି ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ରାତି ଉଷ୍ମ ରହିବ ।
Rainfall Forecast for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 18, 2026
Day-1 to Day-7 : Isolated Light to Moderate Rainfall.#rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/Mce55ywnr3
21 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ କମିବା ସହ ତାତି ଆହୁରି ବଢ଼ିବ । କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ।
