ଓଡ଼ିଶାରେ 7 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା, ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ । କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଗରମ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି ।
Published : April 2, 2026 at 7:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ । ଏହାସହ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି । ସେପଟେ ବର୍ଷା ସହ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାଷ୍ମ ଲହରୀ ରହିବ ।
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 2, 2026
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-1 to Day-3 : Hot & Humid Condition.
Day-6 & Day-7 : No Warning.#Thunder #lightning #Warning #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/FqOKG2DSVt
ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ମାଲକାନଗିରି, ଓ କୋରାପୁଟରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବ । ଏହା ସହ ଜଗତସିଂହପୁର , କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଓ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
4 ତାରିଖ (ଶନିବାର) କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଓ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହେବ ।
5 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା:
5 ତାରିଖରେ 22ଟି ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ି ପବନ 40-50 କିମି ବେଗରେ ବହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
Rainfall Forecast for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 2, 2026
Day-1 to Day-7 : Light to Moderate Rainfall.#rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/n0jbR9UrZR
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା:
ସେହିପରି 6 ତାରିଖେର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ । ଏହାସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ । 7 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଟିଟିଲାଗଡରେ 39.5°C ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ18.5°C ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗଜପତି ମୋହନାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 3.6 ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର