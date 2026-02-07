ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପାରଦ, 16ଟି ସ୍ଥାନରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା
ବଢୁଛି ପାରଦ କମୁଛି ଶୀତ । ଶୀତର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରୁ କ୍ରମଶଃ ଉଭେଇଯାଉଛି ଶୀତ । ବଢୁଛି ପାରଦ କମୁଛି ଶୀତ । ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ଶୀତ କମିବା ସହିତ ବଢିଲାଣି ତାତି । ରାଜ୍ୟର 16ଟି ସ୍ଥାନରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଶୀତର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ପଡ଼ିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି । ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେବ ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ତେବେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
୧୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ୮ ଟି ସହରରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ୧୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଗତ 24ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମତ୍ରା ଜି.ଉଦୟଗିରି ଠାରେ 5.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି । ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରାଉରକେଲାରେ 7.6 ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜଧାନୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 32.2 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 17.7 ଡିଗ୍ରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ।
10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା:
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ।
- ରାଉରକେଲା
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା
- ଫୁଲବାଣୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
