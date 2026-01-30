୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା; ୨ ଦିନ ପାଇଁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଚେତାବନୀ
ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ।
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମ ରହିଛି । ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଫଳରେ ଶୀତର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବ । ମାତ୍ର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆହୁରି ୨ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ ନେଇ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି । ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ।
ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା:
ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଫଳରେ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡାର ପରିମାଣ କମ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଏହା ପରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆଉ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।
ଘନ କୁହୁଡ଼ି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୱେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି । ସେହିପରି 31 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ:
- 31 ଜାନୁଆରୀ: ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ।
- 1 ଫେବୃଆରୀ: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ।
- 2 ଫେବୃଆରୀ: ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ।
- 3 ଫେବୃଆରୀ: କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ୧୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ ୧୧.୫ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ସର୍ଵନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ୯.୨ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ୩୧.୮ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର