Weather Report: ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା; ଶୀତରେ ଲାଗିପାରେ ବ୍ରେକ

୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଶୀତର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ । ୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

IMD Odisha Weather Temperature Rise Cold Wave Fog Warning
କୁହୁଡି ଚେତାବନୀ (PTI)
Published : January 17, 2026 at 5:36 PM IST

Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ହାଡଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ସାରା ଓଡି଼ଶା ଥରୁଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଶୀତର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ପ୍ରବଳ ଶୀତରେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରେକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହ ଶୀତ କମିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଶୀତରେ ଲାଗିପାରେ ବ୍ରେକ (ETV Bharat)

Cold Wave Warning:

ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୀତ ଲହରୀକୁ ନେଇ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ।

Cold Wave Warning
ଶୀତ ଲହରୀ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (IMD)

କୁହୁଡି ଚେତାବନୀ:

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡି ପାଇଁ ସର୍ତକ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ସମୟରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।

Fog Warning
କୁହୁଡ଼ି ଚେତାବନୀ (IMD)

ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା:

ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ । ଫଳରେ ଥଣ୍ଡା କିଛି ପରିମାଣରେ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 15ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିଲା । ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2.5 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଫୁଲବାଣୀରେ 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

WINTER IN ODISHA
ODISHA WEATHER NEWS
COLD WAVE WARNING
ଶୀତ
IMD ODISHA WEATHER UPDATE

