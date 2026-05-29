ETV Bharat / state

ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ମୌସୁମୀ, ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍‌ ହେବ ବର୍ଷା: ଜୁନ୍‌ରେ କଲବଲ କରିବ ତାତି

ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବର୍ଷା ସମାନ୍ୟ କମ ହେବ, ଜୁନ ମାସରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିବ, ଆଷାଢରେ ବି ଗାଏବ ହେବ ବର୍ଷା । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

IMD Odisha Weather Southwest Monsoon Forecast deficient rainfall
ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 29, 2026 at 6:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁପର ଏଲ-ନିନୋ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ମୌସୁମୀ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍‌ ରହିପାରେ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୌସୁମୀ ଆଗମନଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ମୌସୁମୀ ଜୁନ ୧ରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ଓ ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ବି ରହିପାରେ । ବିଶେଷକରି ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି (ETV Bharat)

ସାରା ଭାରତରେ କମ୍‌ ବର୍ଷା:

ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଜୁନ୍‌ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷା ପୂର୍ବାନୁମାନର ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ହାରାହାରି (LPA)ର ୯୦% ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ମଡେଲ୍ ତ୍ରୁଟି ୪% ପ୍ଲସ୍ କିମ୍ବା ମାଇନସ୍‌ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୨୦୨୬ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ, ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଜୁନ୍‌ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଏଠାରେ "ସାଧାରଣ" ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୯୪%ରୁ ୧୦୬% ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍‌ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ୯୨ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍‌ ଅର୍ଥାତ ସାମାନ୍ୟରୁ କମ୍‌ ବର୍ଷା ହେବ । ମୌସୁମୀ କୋର୍‌ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କମ୍‌ ବର୍ଷା ହେବ ।"

ମୌସୁମୀର କୋର୍‌ ଜୋନ୍‌ରେ କମ୍‌ ବର୍ଷା:

ମୌସୁମୀର କୋର୍‌ ଜୋନ କୁହାଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଶା, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠାରେ କୃଷି ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ।

ଜୁନ୍‌ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍‌ ବର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାସହ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ, ମଧ୍ୟ-ପୂର୍ବ ଭାରତର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଅର୍ଥାତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜୁନ ମାସରେ ସାରା ଦେଶରେ କମ୍‌ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିମାଣ ବର୍ଷା:

ଓଡିଶା ଆକଳନକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍‌ ରହିପାରେ । ଜୁନ୍‌ ମାସରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟା କମ୍‌ ବର୍ଷା ରହିବ । ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣରୁ କମ୍‌ ବର୍ଷା ହେବ ।"

ବିଳମ୍ବ ହେବନି ମୌସୁମୀ ଆଗମନ:

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୌସୁମୀ ବିଳମ୍ବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । କାରଣ ମୌସୁମୀ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍‌ ୧ରେ କେରଳ ଛୁଇଁଥାଏ । ଅର୍ଥାତ ଜୁନ୍‌ ୧ରୁ ୭ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନଚେତ ପରେ ମୌସୁମୀ ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ୭ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କେରଳମ୍ ଛୁଇଁବାର ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥାଏ । ଜୁନ ୧୫ ବେଳକୁ ମୌସୁମୀର ଓଡିଶା ଆଗମନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି IMD ।

ସେହିପରି ଜୁନରେ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ । ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିବ । ଜୁନରେ ଓଡିଶା ସମେତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦେଖାଯିବ ।


କାଳବୈଶାଖୀ:

ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଦୁଇରୁ ୩ ଦିନ ହେବ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମ୍‌ ରହିଥିଲେ ବି ଉପକୂଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରମ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏଁ ୪୧ରୁ ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ରହିବା ସହ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉପକୂଳରେ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୫ ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅନ୍ୟଅଟେ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ସହ ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡା ଏହି ୧୨ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରହିଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସତର୍କତା:

ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ୧୨ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ଵର୍ଷା ସହ ଅନ୍ୟ ୯ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଵର୍ଷା ସହ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୦ରୁ ୫୦ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ଭିତରେ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୩.୨ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..

IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଏଥର ଓଡିଶାରେ କମ ବର୍ଷା

ଏଥର ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ ମୌସୁମୀ, ୭ ଦିନ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RAIN IN ODISHA
ODISHA RAIN NEWS
MONSOON IN ODISHA
ମୌସୁମୀ
IMD ODISHA WEATHER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.