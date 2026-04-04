ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି
ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ରହିବ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସ୍ଥିତି । ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରାଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 4, 2026 at 4:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ । କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିପାରେ ।
Rainfall Forecast for the State. Day-1 to Day-7 : Light to Moderate Rainfall. #rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/b9dioPuKRs— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 4, 2026
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ଯରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ 28 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହପରି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ 4 ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ।
କାଲି ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ସହ ଅଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 40-50 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିପାରେ ।
Warning for the State. Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning. Day-1 : Hot & Humid Condition. Day-6 & Day-7 : No Warning. #Thunder #lightning #Warning #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/w3yFeJFu56— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 4, 2026
ସୋମବାର ପାଇଁ ସତର୍କତା:
6 ତାରିଖ (ସୋମବାର) ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧାମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ବୌଦ୍ଧ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା:
7 ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବ । ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼଼ା, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
8 ତାରିଖ ପାଇଁ ସତର୍କତା:
8 ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
9 ତାରିଖ ପାଇଁ ସତର୍କତା:
9 ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 41.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଦିନରେ ତାତି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ 13ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରାୟଗଡାର ଆରଗୁଡାରେ 75.8 ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର