Rain Alert:ଓଡ଼ିଶାରେ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା, 24 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି
ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ସହ ଗରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ହିଁ କଲବଳ କରୁଛି ତାତି । ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ।
Published : March 7, 2026 at 12:21 PM IST
Odisha Weather: ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହା ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନ ଠାରୁ 0.9 କିମି ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ହେବ । ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେବ ।
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସତର୍କତା:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବ । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି । ଏନେଇ 12 ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
8 ତାରିଖ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣି:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ରବିବାର) ବର୍ଷା ସହ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ । ଏନେଇ 4 ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି ହେବ । ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସହ 30-40 କମି ବେଗରେ ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
9 ତାରିଖ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣି:
9 ତାରିଖ (ସୋମବାର)ରେ 6 ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାର କରାଯାଇଛି ।
ଗରମ ଓ ଗୁ୍ଳୁଗୁଳି ସତର୍କତା:
ତେବେ ବର୍ଷା-ପବନ ସହ ଗରମ ଓ ଗୁ୍ଳୁଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୁତ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡି଼ଶାର 11 ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର