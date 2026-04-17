22 ଯାଏଁ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି
ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଡରାଇବ କାଳବୈଶାଖୀ, ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗରମ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବାସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 17, 2026 at 6:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅଧାଠୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ସେହିପରି 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଯାଗାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #17thApril,2026https://t.co/K2NWcJW9Hi— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 17, 2026
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ 3 ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ନେଇ 11 ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ,ନୟାଗଡ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାତିରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଆଣିପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଓ ଛାଇର ଲୁଚକାଳି ଭିତରେ 16 ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ, ଜଗତସିଂହପୁର, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ।
Rainfall Forecast for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 17, 2026
Day-1 to Day-7 : Isolated Light to Moderate Rainfall.#rainfall #forecast #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/xXjAP72cEb
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 11 ଜିଲାକୁ ଉଷ୍ଣ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି । ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ,ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ମାଲକାନଗିରି ଏହି 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 17, 2026
Day-1 to Day-7 : Hot and Humid Day Warning.
Day-1 to Day-4 : Isolated Heat Wave & Warm Night Warning.
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.#heatwave #thunder #humid #Warning #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/KYRsyRtTWy
ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡି ରହିବ । ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ । ସେହିପରି 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତା ତାତି ରହିବ । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବଲାଙ୍ଗୀରର ଟିଟିଲାଗଡ଼ାରେ 43.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ 21.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
