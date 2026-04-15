21 ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି

ପ୍ରବଳ ଖରାରୁ ମିଳିପାରେ ଆସ୍ବସ୍ତି, କାଳବୈଶାଖୀ ଆଣିବ ବର୍ଷା, ୪ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : April 15, 2026 at 4:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ସିଝୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଫଳତେ ତାତି, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ । ସେପଟେ କାଳବୈଶାଖି ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ । ଦିନରେ ତାତି ସହ ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।
Rainfall Forecast for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 15, 2026
Day-1 to Day-7 : Isolated Light to Moderate Rainfall.
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରିହିଛି ।
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହିବ ?
ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର) ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଓ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡି ପବନ ବହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସହ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ କଟକରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) April 15, 2026
Day-1 to Day-7 : Hot and Humid Day Warning.
Day-3 to Day-5 : Heat Wave Warning.
Day-1 to Day-6 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
17 ତାରିଖ ପାଇଁ ସତର୍କତା:
17 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲା ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହିବ ।
18 ତାରିଖ ପାଇଁ ସତର୍କତା:
18 ତାରିଖରେ 4 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ରହବି । ଏହାସହ କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରହରୀ ରହିବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ କିଛି କିଛ୍ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ରହିବ । ଫଳରେ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆସ୍ବସ୍ଥି ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୮ଟି ସ୍ଥାନରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ୪୧.୭ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷ ରାୟଗଡା କାଶୀପୁରରେ ୪୨ .୨ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
