ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି 7 ଦିନ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି-ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଛେଚିବ କୁଆପଥର
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।7 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ।
Published : March 16, 2026 at 5:22 PM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 5ରୁ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ । ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ । ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ଯକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି ।
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସତର୍କତା:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜାଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ଝଡ଼ି ପବନର ବେଗ 50-60 କିମି ରହିବ । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ସହ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ । ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ସହ ପବନ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ବହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) March 16, 2026
Day-1 : Hailstorm warning.
Day-1 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-6 & Day-7 : No Warning.
ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତାକାଲି (17 ତାରିଖ, ମଙ୍ଗଳବାର) କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି, ବର୍ଷା ସହ 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । 18 ତାରିଖ (ବୁଧବାର) ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବ । ଏହି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
19 ଓ 20 ତାରିଖ ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
19 ତାରିଖ (ଗୁରୁବାର) ଦିନ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ 20 ତାରିଖ (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।
Maximum Temperature Forecast— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) March 16, 2026
ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ପରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି କମ ଅନୁଭୂତ ହେବ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପବନ ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର