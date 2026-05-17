ଆସୁଛି ସୁପର୍ ଏଲ୍ ନିନୋ; ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖାଯିବ ବନ୍ୟା-ମରୁଡି
କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 17, 2026 at 7:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଜଳ । ସମୁଦ୍ର ପତନର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ମାଡ଼ିଆସୁଛି ସୁପର ଏଲ ନିନୋ । ଏଭଳି କିଛି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାନ । ମୌସୁମୀକୁ ବାଧା ଦେବ ସୁପର ଏଲ ନିନୋ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଦିଲ୍ଲୀ ମରୁଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ ।
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-D: Dr. Sanjeev Dwivedi, based on 0830 Hrs IST observation of #17th May,2026
ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁପର ଏଲ ନିନୋ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ, ବନ୍ୟା ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ଆସିବ । ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏଲ ନିନୋ ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା ।
ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ଦେଶର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । ବର୍ଷ ତମାମର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ । ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶୁଷ୍କ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବ । ଇନ୍ଦୋର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ଗ୍ୱାଲିୟର, ଜବଲପୁର, ରେୱା ଏବଂ ଚମ୍ବଲ ସମେତ ସହର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମୌସୁମୀ ଋତୁର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବର୍ଷା ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଧାନ, ସୋୟାବିନ୍, କପା ଏବଂ ଡାଲି ଭଳି ଖରିଫ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବର୍ଷା ଦୁର୍ବଳ ରହେ, ତେବେ ଜଳ ଅଭାବ, ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ ।
Warning for the State. Day-1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning. #thunder #Warning #Odisha #odishaweather
ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଲଘୁଚାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ସହ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଓ ପାଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ଜାରି ରହିବ।
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଏହି ୯ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୪୦ରୁ ୫୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର । ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି ୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ିଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ୪୦ରୁ ୫୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ୨୩ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #hot #temperature
ସେହିପରି ୩ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ନୟାଗଡ, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବର୍ଷା ସହ ୪୦ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ପାଇଁ ସତର୍କ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟରେ ଖରା ଗରମ ଆଉ ଉପକୂଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ୩ରୁ ୪ ଦିନ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ସେପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦରେ ସର୍ବଧିକ ୪୧.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୧୩ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆରେ ୯୩.୬ ମିମି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
