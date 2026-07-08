Weather: ଆହୁରି ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି
ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କକିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : July 8, 2026 at 7:13 PM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ପାଗର ମିଜାଜ ବଦଳିବା ସହ ବର୍ଷା କମିଛି, ମାତ୍ର ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ଯାଏଁ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥନିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
Daily Weather Briefing (08.07.2026)— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 8, 2026
Under the influence of Well-marked low-Pressure area over Northwest Madhya Pradesh & adjoining Southwest Uttar Pradesh, isolated extremely heavy rainfall likely over West Madhya Pradesh, over Sub- Himalayan West Bengal & Sikkim, over Konkan &… pic.twitter.com/fQc2GKAy9A
ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ଵର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 8, 2026
Day-1 to Day-5 : Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.
Day-6 & Day-7 : No Warning. #rainfall #weather #odisha #warning pic.twitter.com/qNzr9WZik0
ଆସନ୍ତାକାଲି (ଗୁରୁବାର) କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
୧୦ ତାରିଖ (ଶୁକ୍ରବାର)ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଓ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋପି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କକିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେପଟେ ୧୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଵର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରେ ୧୫.୪ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏବେ ୧୭ ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଁଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସ୍ଥିତି
ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗାମୀ ୨-୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆରବ ସାଗରର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କନ୍ଧମାଳରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଅଧିକାଂଶ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି
ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା, ଏଲ ନିନୋ ଥାଇ ବି କମ ବର୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର