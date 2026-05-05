ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 5, 2026 at 7:00 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା । ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ଝଟକା ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଏପରିକି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ହେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା:- ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଗୋଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ଏହି ସମୟରେ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି, ଘଡଘଡି ସହ 30ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #05thMay,2026https://t.co/y75UuutkIM— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 5, 2026
ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ 30ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ଏହାପରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ।
Maximum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/PvmcMj9PUb— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 5, 2026
ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବି ହୋଇଛି । ବୌଦ୍ଧରେ 42.0 ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସହ ଅନୁଗୋଳ ବନରପାଲରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
Fishermen Warning #fishermen #warning pic.twitter.com/rg7tlzHSQv— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 5, 2026
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର