Rain Alert: ଅପରାହ୍ନରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ, ମେ' 9 ଯାଏଁ ସତର୍କତା ଜାରି
କାଳବୈଶାଖୀରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବର୍ଷା ପବନ ବେଳେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ ଓ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଓଝା
Published : May 3, 2026 at 11:10 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର/ଯାଜପୁର: ଅପରାହ୍ନ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ । ବର୍ଷା ଛେଚିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ି ପବନ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି । ମେ' 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି । ସେପଟେ ଗତକାଲି କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ତେଣୁ ବର୍ଷା ପବନ ବେଳେ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
ଆଜି ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି:
ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବ । ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) May 2, 2026
Day-1 to Day-7 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind Warning.#Heatwave #thunder #Warning #Odisha #odishaweather pic.twitter.com/wDUyu4MjWe
50-60 କିମି ବେଗ ପବନ:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ବର୍ଷା ଓ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ । ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 50-60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 40-50 କିମି ପବନ ସହ ବର୍ଷା ଓ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ 30-40 କିମି ବେଗରେ ପବନ ଓ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।
ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାତିରୁ ଅଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ 50ରୁ 60 କିମି ସର୍ବାଧିକ 70 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ମସ୍ଥ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି ବିଭାଗ ।
କାଳବୈଶାଖୀ ନେଲା ଜୀବନ:
ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ବାଲିକୁଦା ଗାଁରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବେଳେ ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗାଁର ବାଙ୍କିମ ବିହାରୀ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ ଜେନା (୩୫) ଫସଲ ଜମିରେ ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ ବେଳେ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେ ବାଇକ୍ ରଖିଥିବା ଏକ ତାଳଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ପବନରେ ତାଳ ଗଛଟି ଉପୁଡି ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଟକ SCB ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତ କରାଯାଇଥିହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Rain Alert: ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି
ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ: ବଜ୍ରପାତ, ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବହିବ ପବନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର/ଯାଜପୁର