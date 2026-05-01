Alert: ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ, ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା

ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ସହ ପବନ ହୋଇଛି । ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

kalbaisakhi Rain
କୁଆପଥର ବର୍ଷା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 1, 2026 at 12:36 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ତ ତାତିରୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଆଣିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା । ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା, ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଛି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ସେପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

କୁଆପଥର ବର୍ଷା:

ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ବରରେ ପ୍ରବଳ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 50-60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ 40-50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଓ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବ । ଏହାସହ ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବନୁମାନ କରିଛି ।

ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି:

ଆଜି ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହେବ । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ ରହିବ । ଫଳରେ ତାତି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମେ' 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ବାରଣ:

ଆଜିଠାରୁ 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 40-50 କିମିରୁ ନେଇ 60 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ତେଣୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ଦକପ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

