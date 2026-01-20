ETV Bharat / state

ପଛକୁ ପଛ 3 ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼; ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, କୁହୁଡି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି

ବଢୁଛି ପାରଦ କମୁଛି ଶୀତ । ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ୨ରୁ ୪ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଉପକୂଳର ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡି ସତର୍କତା ।

Published : January 20, 2026 at 7:35 PM IST

Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ବିଦାୟ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୀତ କମୁଛି । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କ୍ରମାଗତ କମୁଛି । ବିଗତ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ପଛକୁ ପଛ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଏହାସହ ୪ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସେହିପରି ଶୀତକୁ ନେଇ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।

କୁହୁଡି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । 21ରୁ 22 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର । 22ରୁ 24 ତାରିଖରେ ଯାଏଁ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ ୭.୮ ଓ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ୪.୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା

  • ରାଉରକେଲା: ୧୦.୪ ଡିଗ୍ରୀ
  • ଝାରସୁଗୁଡା: ୧୦.୫ ଡିଗ୍ରୀ
  • କେନ୍ଦୁଝର: ୧୨.୪ ଡିଗ୍ରୀ
  • ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୨.୭ ଡିଗ୍ରୀ
  • ପାରାଦ୍ବୀପ: ୧୩.୭ ଡିଗ୍ରୀ
  • ବାଲେଶ୍ୱର: ୧୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ
  • ଚାନ୍ଦବାଲି: ୧୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ
  • ହୀରାକୁଦ: ୧୪.୪ ଡିଗ୍ରୀ
  • ସମ୍ବଲପୁର: ୧୪.୪ ଡିଗ୍ରୀ
  • ଗୋପାଳପୁର: ୧୫.୫ ଡିଗ୍ରୀ
  • ପୁରୀ: ୧୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

