ପଛକୁ ପଛ 3 ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼; ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, କୁହୁଡି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି
ବଢୁଛି ପାରଦ କମୁଛି ଶୀତ । ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ୨ରୁ ୪ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଉପକୂଳର ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡି ସତର୍କତା ।
Published : January 20, 2026 at 7:35 PM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ବିଦାୟ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି । ପାରଦ ଉପରମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶୀତ କମୁଛି । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କ୍ରମାଗତ କମୁଛି । ବିଗତ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ତେବେ ପଛକୁ ପଛ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #20thJanuary,2026.https://t.co/6ubp0CekOV— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 20, 2026
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ବେଳେ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଏହାସହ ୪ରୁ ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସେହିପରି ଶୀତକୁ ନେଇ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
କୁହୁଡି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । 21ରୁ 22 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର । 22ରୁ 24 ତାରିଖରେ ଯାଏଁ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।
ପଛ କୁ ପଛ 3 ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼ pic.twitter.com/x4hFLSFAUT— usd (@usd0705) January 19, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ପଶ୍ଚିମାଝଡ଼; ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, କମିବ ଶୀତ
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ର ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ ୭.୮ ଓ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ୪.୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ୩୨ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା
- ରାଉରକେଲା: ୧୦.୪ ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡା: ୧୦.୫ ଡିଗ୍ରୀ
- କେନ୍ଦୁଝର: ୧୨.୪ ଡିଗ୍ରୀ
- ଭୁବନେଶ୍ୱର: ୧୨.୭ ଡିଗ୍ରୀ
- ପାରାଦ୍ବୀପ: ୧୩.୭ ଡିଗ୍ରୀ
- ବାଲେଶ୍ୱର: ୧୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ
- ଚାନ୍ଦବାଲି: ୧୪.୨ ଡିଗ୍ରୀ
- ହୀରାକୁଦ: ୧୪.୪ ଡିଗ୍ରୀ
- ସମ୍ବଲପୁର: ୧୪.୪ ଡିଗ୍ରୀ
- ଗୋପାଳପୁର: ୧୫.୫ ଡିଗ୍ରୀ
- ପୁରୀ: ୧୬.୬ ଡିଗ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର