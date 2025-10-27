ETV Bharat / state

Cyclone Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତୀବ୍ର ହୋଉଛି ବାତ୍ୟାର ବେଗ, ଉପକୂଳ ମୁହାଁ 'ମୋନ୍ଥା'

ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 27, 2025 at 7:43 AM IST

IMD Odisha Weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ବାତ୍ୟାର ବେଗ । ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବାକୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି 'ମୋନ୍ଥା' । ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ । ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଡ଼ିବା ସହ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ରାଜ୍ୟରେ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍‌ ଜୋନ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି । 3 ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା । ଚାଷୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ।

ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି:

ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 16 କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ରାତି 02.30ରେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀତ ହୋଇଛି । ଏହା ଗୋପାଳପୁର (ଓଡି଼ଶା)ରୁ 850 କିମି ଦକ୍ଷିଣରେ, ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ)ର ପ୍ରାୟ 600 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ, କାକିନାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର 680 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ, ବିଶାଖାପାଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର 710 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର (ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ)ର 790 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି ।

କେଉଁ ଆଡକୁ ରହୁଛି ବାତ୍ୟାର ଗତି:

ଏହା ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ପରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଆସସନ୍ତା କାଲି 28 ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ବେଳକୁ ଏହା କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଛଲିପଟ୍ଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଏହି ସମୟରେ ପବନ ଘଣ୍ଚାପ୍ରତି 90-100 କିଲୋମିଟରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।

ରେଡ୍ ଜୋନ୍‌ରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲା:

ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବାତ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଝଡ଼ି ପବନ ରହିବ । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତେଣୁ ଏହି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଛି । କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

