Cyclone Update: ଧୀରେ ଧୀରେ ବଳଶାଳୀ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା', ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ
ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା । ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା । ୨୭, ୨୮ ଓ ୨୯ ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ୮୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ।
Published : October 26, 2025 at 3:55 PM IST
IMD Odisha Weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ଏହା ପ୍ରାୟ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ପରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 28 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରେ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଜାରି ରଖି, ଏହା 28 ଅକ୍ଟୋବର ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ କାକିନାଡା ପାଖାପାଖି ମଛଲିପଟ୍ଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ।ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେବ 'ମୋନ୍ଥା' । ଫଳରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନ ବେଗ 90-100 କିଲୋମିଟରୁ 110 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।
ଏହା ଗୋପାଳପୁର (ଓଡିଶା)ରୁ 930 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ, ପଶ୍ଚିମରେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର (ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରୁ ପ୍ରାୟ 620 କିଲୋମିଟର, ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ଚେନ୍ନାଇ (ତାମିଲନାଡୁ)ରୁ 780 କିଲୋମିଟର, ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ 830 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ, କାକିନାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ରୁ 830 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ।
October 26, 2025
- ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବ । ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5.30ରେ ଗଭୀର ଅବପାତ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 60-70 କିମିରୁ 80 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।
- 26 ତାରିଖ ରାତି 11.30ରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗ 85 କିମି ରହିବ ।
- ଆସନ୍ତାକାଲି 27 ତାରିଖ (ସୋମବାର) ସକାଳ 5.30ରେ ବତ୍ୟା ଆହୁରୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହ ପବନ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 90 କିମି ବେଗର ବହିବ ।
- 27 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5.30 ବେଳକୁ ବ୍ୟାତ ଉପକୂଳ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିବା ସହ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 100 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ।
- 28 ତାରିଖ ସକାଳ 5.30 ବେଳକୁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା 5.30ରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 110 କିମି ବେଗରେ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
- 29 ତାରିଖ ସନ୍ଯାୟ 5.30 ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ଅପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ ପବନର ବେଗ ଥମି 45-55 କିମିରୁ 65 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।
3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଭୟ । ବାତ୍ୟା ଆନ୍ଧ୍ର ମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ ରହିଲେ ବି 3 ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିବ । 27, 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବର୍ଷିବ । ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବ । ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାସହ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପବନର ବେଗ ୬୦ରୁ ୭୦ କିମି ରହିବ । ଝଟକା ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୮୦ କିମି ରହିବ । ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ ପବନର ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ପବନର ବିବେଗକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ୩ ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି ।
ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ:
ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉପକୂଳ ଠାରୁ ନେଇ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ରହିବ । ଏଥିପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
27 ତାରିଖ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ:
ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ 8 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରିକରାଯାଇଛି ।
28 ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ:
ମଙ୍ଗଳବାର 28 ତାରିଖରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
29 ତାରାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
29 ତାରିଖରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବ । ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣି ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ମାଡି ଆସୁଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା: ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ, ଗଜପତିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ
30 ତାରିଖ ବର୍ଷା ଚେତାବନୀ:
30 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର