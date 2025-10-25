ETV Bharat / state

IMD ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ବାତିଲ

28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ମଛଲିପାଟନମ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା । 27, 28 ଓ 29ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ।

IMD Odisha Weather Cyclone Montha Landfall Process Cross Andhra Pradesh Machilipatnam Kalingapatnam on October 28
IMD Odisha Weather Cyclone Montha Landfall Process Cross Andhra Pradesh Machilipatnam Kalingapatnam on October 28 (IMD)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2025 at 2:52 PM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 5:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyclone Montha Landfall Process ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସ୍ଥାନ । 28 ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳର ମଛଲିପାଟନମ୍‌ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍‌ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାତ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ କରିବ । 'ମୋନ୍ଥା' ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗ 110 କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ 'ମୋନ୍ଥା':

ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି " ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଅବପାତ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 7 କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି । ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 26 ତାରିଖ (ରବିବାର) ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । 27 ତାରିଖ (ସୋମବାର) ସକାଳେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡରେ ପରିଣତ ହେବ । ପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 28 ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । ପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ କାକିନାଡା ପାକାପାଖି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳ ମଛଲିପାଟନମ୍‌ ଓ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । " ଏହି ସମୟରେ ପବନର ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗ 90-100 କିମିରୁ 110 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତତ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ- ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି, 27, 28 ଓ 29ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଆଇଏମଡି ସୂଚନା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ?

ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୨୮, ୨୯ ଓ ୩୦ରେ ଅବପାତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ବିଶେଷ କରି ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପକୂଳର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ।

ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ବରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ :

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ୨୫ରୁ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ଯିବେ ନାହିଁ । କେବଳ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଛୁଟି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ ।

ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା :

ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 27, 28 ଓ 29 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।

ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର:

ପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ଓ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ଓ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ଓ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଛୁଟି ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର ।

ଏପରି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ:

ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବାବଦରେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି । ଅବପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଉପକୂଳରୁ ୧୦୦୦ କିମି ଦୂରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଖପାଖରେ ଗତି କରୁଛି । ଅବପାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କହୁଛି ଅବପାତ ଆଗକୁ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତୀବ୍ରତା ବଢିବା ସହ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ।"

ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗରୁ କରିସାରିଛୁ । ଆସନ୍ତା ୨୮,୨୯ ଓ ୩୦ରେ ଅବପାତ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ବିଶେଷ କରି ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ଓଡିଶାରେ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପକୂଳର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବାତ୍ୟା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ତୀବ୍ରତା କମ୍ ଏବଂ ବେଶୀ ହେଉଛି । ପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ଓ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ ।"

ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର:

ସେ ଏହା ମଧ୍ଯ କହିଛନ୍ତି,"ବାତ୍ୟାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୫ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇଛୁ । ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ । ବାତ୍ୟା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଶକ୍ତି, ଯୋଗାଣ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଯୋଜନା ଆଗୁଆ ଓ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର, ଅତିରିକ୍ତ ରିଲିଫ କମିଶନର, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ, ଏନଡିଆରଫ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।"

ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ : ମନ୍ତ୍ରୀ

"ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରକୋପ ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଅତୀତର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଖୁଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଲୋକେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ, ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପଲିଥିନ, ଔଷଧ, ରାସନ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେତେଦିନ ପାଣି ରହିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।

'ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ହେବେ ସରକାର'

"ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା । ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ହେବେ ସରକାର । ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ । ରାଜ୍ୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି । ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ ଦେଇଛୁ । ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଗଲେ ଉଭୟ ପଟରୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।" ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Cyclone Update: ଶକ୍ତି ଗୋଟାଉଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା', ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ

Cyclone Update: ୨୭ରେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା', 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ, ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : October 25, 2025 at 5:32 PM IST

TAGGED:

IMD CYCLONE LANDFALL PLACE
CYCLONE MONTHA CROSS ANDHRA PRADESH
ODISHA WEATHER NEWS
RAIN ODISHA
CYCLONE MONTHA LATEST UPDATE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

OPINION: ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାହିଁକି ବଢୁଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ? ପ୍ରାଣଘାତକ ସାଜୁଛି କି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭେଦଭାବ ?

'ରୂପା' ହେବ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ସୁନା !; ଅଚାନକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ...

AI ROBOT CHEF: ଚାଇନିଜ୍‌ଠୁ ମେକ୍ସିକାନ୍‌, ଚୁଟ୍‌କିରେ ତିଆରି କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.