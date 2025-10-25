IMD ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପଏଣ୍ଟ, 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୁଟି ବାତିଲ
28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ମଛଲିପାଟନମ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା । 27, 28 ଓ 29ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ।
Cyclone Montha Landfall Process ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସ୍ଥାନ । 28 ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳର ମଛଲିପାଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାତ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ଲ୍ଯାଣ୍ଡଫଲ କରିବ । 'ମୋନ୍ଥା' ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗ 110 କିଲୋମିଟର ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ 'ମୋନ୍ଥା':
ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି " ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଅବପାତ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 7 କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି । ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 26 ତାରିଖ (ରବିବାର) ଏକ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । 27 ତାରିଖ (ସୋମବାର) ସକାଳେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡରେ ପରିଣତ ହେବ । ପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 28 ତାରିଖ (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ । ପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ରାତି ମଧ୍ୟରେ କାକିନାଡା ପାକାପାଖି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପକୂଳ ମଛଲିପାଟନମ୍ ଓ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । " ଏହି ସମୟରେ ପବନର ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗ 90-100 କିମିରୁ 110 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତତ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ- ଆଇଏମଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ?
ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ୨୮, ୨୯ ଓ ୩୦ରେ ଅବପାତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ବିଶେଷ କରି ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପକୂଳର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ବରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ :
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ବାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ୨୫ରୁ ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ଯିବେ ନାହିଁ । କେବଳ ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଛୁଟି ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛୁଟି ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ ।
The depression over southeast Bay ofBengal moved nearly westwards with a speed of 7 kmph during past 3 hours andlay centred at 0830 hrs IST of today, the 25th October 2025, over the sameregion, near latitude 10.8°N & longitude 88.8°E, about 440 km west-southwest of Port Blair… pic.twitter.com/2FM0uikIwg— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 25, 2025
ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା :
ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରିଛି । ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ 27, 28 ଓ 29 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରକାର:
ପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ଓ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର । ଆଗୁଆ ଯୋଜନା ଓ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ଓ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଛୁଟି ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସରକାର ।
ଏପରି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ:
ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବାବଦରେ ଆଗରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଛି । ଅବପାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶା ଉପକୂଳରୁ ୧୦୦୦ କିମି ଦୂରରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଖପାଖରେ ଗତି କରୁଛି । ଅବପାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ କହୁଛି ଅବପାତ ଆଗକୁ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ତୀବ୍ରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତୀବ୍ରତା ବଢିବା ସହ ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ।"
ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଗରୁ କରିସାରିଛୁ । ଆସନ୍ତା ୨୮,୨୯ ଓ ୩୦ରେ ଅବପାତ ଓଡିଶାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ବିଶେଷ କରି ୨୮ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ଓଡିଶାରେ ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେବ । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ । ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପକୂଳର ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବାତ୍ୟା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ତୀବ୍ରତା କମ୍ ଏବଂ ବେଶୀ ହେଉଛି । ପୂର୍ବ ଅନୁଭବ ଓ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ ।"
ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର:
ସେ ଏହା ମଧ୍ଯ କହିଛନ୍ତି,"ବାତ୍ୟାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 30 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୧୫ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇଛୁ । ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ । ବାତ୍ୟା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଳ ସମ୍ପଦ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଶକ୍ତି, ଯୋଗାଣ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଯୋଜନା ଆଗୁଆ ଓ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର, ଅତିରିକ୍ତ ରିଲିଫ କମିଶନର, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଓଡ୍ରାଫ, ଏନଡିଆରଫ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ।"
ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ : ମନ୍ତ୍ରୀ
"ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରକୋପ ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ଅତୀତର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଖୁଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଲୋକେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳୀ, ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରରେ ମାନବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପଲିଥିନ, ଔଷଧ, ରାସନ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେତେଦିନ ପାଣି ରହିବ ଲୋକଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯିବ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ।
'ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ହେବେ ସରକାର'
"ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା । ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ଷା କବଚ ହେବେ ସରକାର । ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ । ରାଜ୍ୟରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଆଉ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି । ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ ଦେଇଛୁ । ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଗଲେ ଉଭୟ ପଟରୁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ।" ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ
