Cyclone Update:ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ; 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତ
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନରସାପୁରରେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି । ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ।
Published : October 29, 2025 at 7:09 AM IST|
Updated : October 29, 2025 at 7:49 AM IST
IMD Odisha Weather Update ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିଛି ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' । ରାତି ପାଖାପାଖି 11.30ରୁ 1.30 ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଛି ବାତ୍ୟା । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନରସାପୁର ନିକଟରେ କାକିନାଡାର ଦକ୍ଷିଣରେ ମଛିଲିପଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୟାନାନ୍ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି 'ମୋନ୍ଥା' । ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଏକ ବାତ୍ୟା (ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ)ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗତ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି 'ମୋନ୍ଥା' । ଏହା ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନରେ ପରିଣତ ହେବ । ସେହିପରି 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ।
The latest observations indicate that the severe cyclonic storm, “#Montha” crossed the Andhra Pradesh & Yanan coasts between #Machilipatnam and #Kalingapatnam, to the south of #Kakinada. pic.twitter.com/gwXo1FwR3E— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 28, 2025
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋନାସୀମା ଜିଲ୍ଲାର ମାକାନଗୁଡେମ ଗ୍ରାମରେ ପବନରେ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ 38 ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1.38 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଫୁଲ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ।
Severe Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] weakened into a Cyclonic Storm over coastal Andhra Pradesh pic.twitter.com/Qgf5zwmgly— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) October 29, 2025
IMD କହିଛି, "ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' କାକିନାଡାର ଦକ୍ଷିଣରେ ମଛିଲିପଟନମ୍ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗପାଟନମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୟାନାନ୍ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।"
(A) Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over coastal Andhra Pradesh— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 29, 2025
The Cyclonic Storm “Montha” [Pronunciation: Mon-Tha] over coastal Andhra Pradesh moved nearly north-northwestwards with a speed of 15 kmph during past six hours and lay centered at 0530 hrs IST of… pic.twitter.com/Hp9jD21TvL
ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି:
ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା'ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 15 କିମି ବେଗରେ ଗତି କରି ଗୋପାଳପୁରରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ 460 କିଲୋମିଟର, ନରସାପୁର (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋମିଟର, ମଛଲିପଟନମ୍ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର ଉତ୍ତରରେ 90 କିମି, କାକିନାଡା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର ପଶ୍ଚିମରେ 100 କିଲୋମିଟର, ବିଶାଖାପାଟନା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ)ର 230 କିଲୋମିଟର ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି । ଏହା ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଦେଇ ଉତ୍ତର-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ । ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ । ପରବର୍ତ୍ତି 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆବା ଅବପାତ ରେ ପରିଣତ ହେବ ।
ଗତକାଲି (28 ତାରିଖ) ସକାଳେ ଭୀଷଣ ରୂପ ନେଇଥିବା ବାତ୍ୟା 'ମୋନ୍ଥା' ଧୀରେ ଧୀରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା । ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳକୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଆଜି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା:
ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କିରଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର