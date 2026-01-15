ଆହୁରି 3 ଦିନ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ, 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆହୁରି ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ । ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ୧୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୁହୁଡି ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Published : January 15, 2026 at 10:13 AM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶୀତ ପ୍ରକୋପରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା । ଶୀତ ପ୍ରଭାବରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ । ଆହୁରି ୩ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡା, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଏହି ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାକୁ ନେଇ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ୧୩ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ । ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଗୁଡି଼କରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ଶୀତ ପ୍ରଭାବ । ଅନୁଗୋଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଶୀତ ଲହରୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଜାଡ଼ରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ନାହିଁ । କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/2EO4Hw4TVJ— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 14, 2026
ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
17 ଜାନୁଆରୀ: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୋଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ।
ଆଜି 15 ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାଜ୍ୟର 20ଟି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Warning over the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) January 14, 2026
Day-1 to Day-3: Cold Wave warning over the marked districts.
Day- 4 to Day-7 : No Warning. #Odisha #fog #foggyweather #COLD pic.twitter.com/YvrTr0SPmw
- ଭବାନୀପାଟଣା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଫୁଲବାଣୀ: 7 ଡିଗ୍ରୀ
- ବୌଦ୍ଧ: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ବଲାଙ୍ଗୀର: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ: 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ସମ୍ବଲପୁର: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: 6 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା: 6 ଡିଗ୍ରୀ
- କେନ୍ଦୁଝର: 8 ଡିଗ୍ରୀ
- ବାରିପଦା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- କଟକ: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଖୋର୍ଦ୍ଧା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଢେଙ୍କାନାଳ: 9 ଡିଗ୍ରୀ
ଥରୁଛି ରାଜ୍ୟ, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା:
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୧୨ଟି ସହରରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ରାଉଲକେଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୬.୦ ଡିଗ୍ରୀ ଓ ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ୩.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର