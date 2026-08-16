ETV Bharat / state

Rain: ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ; ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍‌ ଆଲର୍ଟ, ଭଦ୍ରକ-ବାଲେଶ୍ୱର-ଯାଜପୁର-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜିଠାରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ । ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରିରୁ ଅତି ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Rain Odisha
ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଡ୍‌ ଆଲର୍ଟ ଜାରି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2026 at 7:23 AM IST

|

Updated : August 16, 2026 at 9:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ସହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ।

ଭାରି ବର୍ଷା:

ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ସହ ଜଡିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନ ଚାପ ରେଖାର ମିଳିତ ପରସ୍ପର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରିରୁ ଅତି ଭାରି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

Today Rain Warning
ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା (IMD)

ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:

ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଓ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 30-40 କିମି ବେଗରେ ଝଡ଼ି ପବନ ବହିବ । ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ।

Red Alert
ରେଡ୍‌ ଆଲର୍ଟ ଜାରି (IMD)

ରେଡ୍‌ ଆଲର୍ଟ ଜାରି:

ଆସନ୍ତାକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 17 ତାରିଖ)ରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ । ଅତି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍‌ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋରଧା, ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୋଳ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡି ପବନ ବହିବ ।

ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

'୬ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି; ୪୧,୮୮୧ ଜଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର':- SRC

ଜଳକା ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବି ବଢୁଛି: ଆଗାମୀ ୪ ଦିନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

'ପ୍ରତିଟି ଧନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ':- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : August 16, 2026 at 9:22 AM IST

TAGGED:

RAIN IN ODISHA
ODISHA RAIN RED ALERT
ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା
ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା
LOW PRESSURE RAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.