ଏଥର ଓଡିଶାରେ କମ ବର୍ଷା, ଜୁଲାଇରୁ ଏଲ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
Published : May 29, 2026 at 10:41 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଥର ଓଡିଶାରେ କମ ବର୍ଷା । ଓଡିଶାରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଠୁ କମ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କଲେ ଆଇଏମଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର । ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଜୁନ ମାସରେ ସ୍ବାଭାବିକ ଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏଲ ନିନୋ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ । ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ୯୪ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ଆଶଙ୍କା କରିଛି ଆଇଏମଡି ।
ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । ଆନ୍ଧ୍ ପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ତେଲାଙ୍ଗାନା, ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ବିଦର୍ଭରେ ହିଟୱେଭ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ରଏଲସୀମା, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଚେରୀ ଓ କଡାଇକାଲରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀରୁ ଏବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ।
ଜୁଲାଇରୁ ଏଲ ନିନୋ ପ୍ରଭାବ
ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରିକ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୁର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଏଲ୍ ନିନୋ ଯୋଗୁଁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବର୍ଷା ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଆଇଏମଡି ଡିଜି ।
ଓଡିଶା ସମେତ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ହିଟ ୱେଭ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଇଏମଡି । ଏହି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
