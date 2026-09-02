ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନାହିଁ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ, ଏଣିକି କମିବ ବର୍ଷା
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ନଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : September 2, 2026 at 6:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ବର୍ଷା, ମିଳିଛି ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି । ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଝାରଖଣ୍ଡ ଓ ତାର ପାଖାପାଖି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ୭.୬ କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଢ଼ଳି ରହିଛି । ଯାହା ଆଗାମୀ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ନଥିବା ବେଳେ କମିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । ସେପଟେ ଏବେ କୌଣସି ବଡ଼ ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ୩୦ରୁ ୪୦ କି.ମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ ।
Warning for Odisha.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 2, 2026
Day-1 to Day-5 : Thunderstorm with Lightning and Gusty Wind.
Day-6 & Day-7: No Warning.
#odisha #rainfall #weather #warning pic.twitter.com/8S5JehxVJR
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସମାନ ଜିଲ୍ଳାକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ । ବଡ଼ ବର୍ଷା ନଥିଲେ ବି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାକୁକାରୁ ମାଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସହ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
#Weather briefing (In #Hindi) by Scientist-D: Dr. Sanjeev Dwivedi, based on 0830 Hrs IST observation of #02ndSeptember,2026https://t.co/DJI4XqLOUp— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 2, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ରାଜ୍ୟ; 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ୍, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... IMD Alert: ଆଜିଠୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର