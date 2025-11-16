ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଲଘୁଚାପ; ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଦିନ କମିବ ଶୀତ
ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
Published : November 16, 2025 at 9:57 AM IST
IMD Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରୁ ନେଇ ଉପକୂଳ, ପଶ୍ଚିମରୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ଶୀତର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ । ପରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ସହ ଶୀତର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ତଥାପି ପଶ୍ଚିମ ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ । 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ନୂଆ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
IMD Weather Alert !— India Meteorological Department (@Indiametdept) November 15, 2025
A low-pressure area over the Southwest Bay of Bengal is set to bring heavy to very heavy rainfall over:
Tamil Nadu: 16–17 November
South Coastal Andhra Pradesh & Rayalaseema: 17 November
⚠️ Stay updated, avoid unnecessary travel, and take safety… pic.twitter.com/X3RaWcEJ5P
ପ୍ରବଳ ଶୀତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ, ଆଗାମୀ 2 ଦିନ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବା ସହ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଢ଼ିବ । ଏଥିପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 2 ଦିନ ପରେ ତାପତାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଆଜି କେଉଁଠି କେତେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ:
ଆଜି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ । ସେହିପରି 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ । ଟ୍ବିନ ସିଟିରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 14 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ ।
- ଫୁଲବାଣୀ: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ରାଉରକେଲା: 10 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭବାନୀପାଟଣା: 11 ଡିଗ୍ରୀ
- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: 12 ଡିଗ୍ରୀ
- ନବରଙ୍ଗପୁର: 12 ଡିଗ୍ରୀ
- ଅନୁଗୋଳ: 12 ଡିଗ୍ରୀ
- କେନ୍ଦୁଝର: 12 ଡିଗ୍ରୀ
- କୋରାପୁଟ: 13 ଡିଗ୍ରୀ
- ଢେଙ୍କାନାଳ: 13 ଡିଗ୍ରୀ
- ସମ୍ବଲପୁର: 13 ଡିଗ୍ରୀ
- ଭୁବନେଶ୍ବର: 14 ଡିଗ୍ରୀ
- କଟକ: 14 ଡିଗ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, 20 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର:
ସେପଟେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରୟାଲସୀମାରେ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ତେବେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର