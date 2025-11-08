ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 3 ସହରର ତାପମାତ୍ରା
ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଆସୁଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ । ଆହୁରି ଖସିବ ପାରଦ । 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା । ବଢିବ ଶୀତ । ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଥିବାରୁ ଶୀତର ମାତ୍ରା ବଢିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି । ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Minimum Temperature Forecast for next 5 days #Odisha #WINTER #temperature pic.twitter.com/kVWcYFVRcx— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 7, 2025
ଖସୁଛି ପାରଦ, ବଢ଼ିବ ଶୀତ:
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି । ଯାହାଫଳରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଛି । ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।"
15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 3 ସହରର ତାପମାତ୍ରା:
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜି (ଶନିବାର) 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ କମ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଫୁଲବାଣୀରେ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, କୋରାପୁଟ 14 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ରାଉରକେଲାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ତାପମାତ୍ରା 16 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ଅନୁଗୋଳରେ 17 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ , ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ 18 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଛି ।
ସେହିପରି ମାଲକାନଗିରିରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ସୋନପୁରରେ 19ଡିଗ୍ରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 19 ଡିଗ୍ରୀ , ବାରିପଦାରେ 19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ । ବାକି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରା 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ । ଟ୍ୱିନ ସିଟି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆଜି ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ମେଘୁଆ ପାଗ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ।
