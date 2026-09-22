Rain Alert: ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଅବପାତ, ଗଜପତିରେ ବର୍ଷୁଛି
ଗତକାଲି ରାତି ଠାରୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ
Published : September 22, 2026 at 10:04 AM IST
ଗଜପତି: ବଙ୍ଗୋପ ସାଗରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅବପାତ । ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି(ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23)ରେ ସକାଳ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ବଢିଛି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ।
ସକାଳୁ ବଢିଛି ବର୍ଷା:
ଗତକାଲି ରାତି ଠାରୁ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଗଭୀର ଅବପାତରେ ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । କିନ୍ତୁ ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ନେଇ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି #Odisha #lowpressure pic.twitter.com/SytQEoAcfo— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 21, 2026
ଛୁଟି ବାତିଲ୍, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ୭ଟି ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଯେକୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
Rainfall Forecast for the State. Day-1 to Day-7 : Light to Moderate Rainfall. #Odisha #odishaweather #WeatherUpdate pic.twitter.com/1c5VWZo9JA— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 21, 2026
ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ:
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗଜପତିରେ ୬ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ୨୬୪ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ...
ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି । ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।’ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପକରଣ ସହ ସଜାଗ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23ରୁ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା: ଖୋରଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡି ବନ୍ଦ
ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା: ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି