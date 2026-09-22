ETV Bharat / state

ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା, ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ଵର୍ଷା

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୭ ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିଣାମ । ରିପୋର୍ଟ ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ

Current Synoptic Situation
ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା (@mcbbsr)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 2:39 PM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 3:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା। ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆଜିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି । ପଶ୍ଚିମକେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଥିବା ଅବପାତ ଗତ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୧୮ କିମି ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଛି।

ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ, ପୁରୀଠାରୁ ୨୦୦ କିମି ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଳିଙ୍ଗପଟ୍ଟଣମ ଠାରୁ ୨୦୦ କିମି ପୂର୍ବ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏବଂ ବିଶାଖାପାଟଣାଠାରୁ ୨୧୦ କିମି ପୂର୍ବରେ ରହିଛି।

ଆସନ୍ତା ୧୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି ଜାରି ରଖି ଏହା ୨୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତିରୁ ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭୋର ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଓ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ–ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ୫୫ରୁ ୬୫ କିମି ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

୨ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା

ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଓ ପବନ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନିଗିରିକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ । ନୂଆପଡ଼ା,ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ,ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ,କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି।

23ରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ

ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୩ ତାରିଖ ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି,କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ,ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର,ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବରଗଡ଼,ଅନୁଗୁଳ,ନୟାଗଡ଼,ଖୋର୍ଦ୍ଧା,ପୁରୀ,ଢେଙ୍କାନାଳ,କଟକ, ଯାଜପୁର,କେଉଁଝର,ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଜଗତ୍ସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୭ ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ୭୮ ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Rain Alert: ଗଜପତିରେ ବର୍ଷା ଜାରି, ଫୁଲୁଛି ବଂଶଧାରା, 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗଭୀର ଅବପାତ ପ୍ରଭାବ: ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ , ଖୋରଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ 24 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବନ୍ଦ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : September 22, 2026 at 3:03 PM IST

TAGGED:

ODISHA WEATHER UPDATE
ODISHA RAIN ALERT
ଓଡିଶା ବାତ୍ୟା ଅପଡେଟ
ଓଡିଶା ବର୍ଷା ଅପଡେଟ
CYCLONE UPDATE ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.