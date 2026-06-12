ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 12, 2026 at 1:45 PM IST
Monsoon Touch Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ କିଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ମୌସୁମୀ ଆସିବା ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ମୌସୁମୀ, ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ରେଖା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ବାରିପଦା ମଧ୍ୟ ଗତିକରୁଛି l pic.twitter.com/UtUI5HTS86— usd (@usd0705) June 12, 2026
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ଭାଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ମୌସୁମୀ, ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ରେଖା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ବାରିପଦା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ।"
କେରଳମ୍ ଛୁଇଁବାର 8 ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ସାଧାରଣତଃ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳମ୍ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ’ 26 ତାରିଖରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ଆସିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋବ ବୋଲି ପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁବା ସହ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ।
ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଇଏମଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ସେହିପରି ଝଡ଼ି ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଅଗ୍ରଗତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ଧାନ ଚାଷକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
EXPLAINER: କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ କେରଳ ଛୁଏଁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ 'ମୌସୁମୀ' ବାୟୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ?
ଆଗାମୀ ୨ରୁ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା, ୧୮ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର