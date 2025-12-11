୯ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ; ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା କଲବଲ କରିବ ଶୀତ, କୁହୁଡି
ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ କୋରାପୁଟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।
Published : December 11, 2025 at 6:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡିଶା । ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉପକୂଳ, ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । ଆହୁରି ୨ ଦିନ ଯାଏ କଲବଲ କରିବ ଶୀତ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ୯ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଅନୁଗୁଳ ,ଝାରସୁଗୁଡା ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ । ଏ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ କୋରାପୁଟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #11thDecember,2025https://t.co/MuDrTkZnHP— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 11, 2025
ସେଥିପାଇଁ ଯାତାୟାତ ଜନିତ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ସହ ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତନ ନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
୯ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ
ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀୱ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ହିଂସା: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭିଙ୍କ ବୈଠକ, ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଶିମିଳିପାଳ, 3 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଲା ପାରଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜୁତି କରୁଛି ଜାଡ଼