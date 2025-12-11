ETV Bharat / state

୯ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ; ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା କଲବଲ କରିବ ଶୀତ, କୁହୁଡି

ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ କୋରାପୁଟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।

weather forecast cold wave warning in odisha
ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା କଲବଲ କରିବ ଶୀତ, କୁହୁଡି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 11, 2025 at 6:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡିଶା । ପଶ୍ଚିମରୁ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉପକୂଳ, ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି । ଆହୁରି ୨ ଦିନ ଯାଏ କଲବଲ କରିବ ଶୀତ। ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ୯ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଅନୁଗୁଳ ,ଝାରସୁଗୁଡା ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ । ଏ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା ଘନ କୁହୁଡିର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଓ କୋରାପୁଟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ବର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ସେଥିପାଇଁ ଯାତାୟାତ ଜନିତ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପାଣିପାଗ ନିୟାମକ ସକ୍ରିୟ ନଥିବା ସହ ନିମ୍ନତମ ତାପମାତ୍ରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତନ ନଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ୭ ଦିନ ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

୯ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ

weather forecast cold wave warning in odisha
ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା କଲବଲ କରିବ ଶୀତ, କୁହୁଡି (Etv Bharat)
ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୯ ସହରରେ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା। ସେହିପରି ଗତ ୨୪ ଘଂଟାରେ ରାଉଲକେଲା ଓ କୋରାପୁଟ ଘନ କୁହୁଡି ପରିଲିକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀରେ ୫.୨ ଥିବା ବେଳେ ପାହାଡିଆ ଅଂଚଳ ସିଲିଳିଗୁଡାରେ ୩.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
weather forecast cold wave warning in odisha
ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା କଲବଲ କରିବ ଶୀତ, କୁହୁଡି (Etv Bharat)

ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀୱ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ।

weather forecast cold wave warning in odisha
ଆହୁରି ୪୮ ଘଣ୍ଟା କଲବଲ କରିବ ଶୀତ, କୁହୁଡି (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ହିଂସା: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭିଙ୍କ ବୈଠକ, ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଟକଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶୀତରେ ଥରୁଛି ଶିମିଳିପାଳ, 3 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଲା ପାରଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜୁତି କରୁଛି ଜାଡ଼

TAGGED:

WEATHER UPDATE
WINTER TEMPERATURE ODISHA
ODISHA WEATHER UPDATE
ODISHA COLD WAVE
IMD BHUBANESWAR FORECAST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.