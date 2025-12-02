ETV Bharat / state

ଆଇଏମଡି ଆଲର୍ଟ: ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା, 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି

ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।

ODISHA WEATHER
ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 2, 2025 at 7:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପାଗରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା । ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା 'ଦ୍ବିତା' ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହିବ । ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।

ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ (ETV Bharat Odisha)

ପୁଣି ବଢିବ ଶୀତ:

ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା 'ଦ୍ବିତା' ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 3 କି.ମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହିବ । ଏହି କ୍ରମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପାଗରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ।"

5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:

ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବା ସହ ଘନ କୁହୁଡି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଉଲକେଲା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ କୁହୁଡି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ । ପରେ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତ ବଢିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଉଲକେଲାରେ 10.6 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

ODISHA WEATHER
ଓଡ଼ିଶା ପାଣିପାଗ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଭ୍ରମ, ଶୀତ ସହ ଘନ କୁହୁଡ଼ି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକାଶ ମେଘାଛନ୍ନ; ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଶୀତ ନାହିଁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ 'ଦ୍ବିତା' ପ୍ରଭାବ: କମିବ ଶୀତ ବଢ଼ିବ କୁହୁଡ଼ି, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

IMD ALERT
DENSE FOG WARNING
RAIN FORECAST ODISHA
YELLOW WARNING IMD
ODISHA WEATHER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.