ଆଇଏମଡି ଆଲର୍ଟ: ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ ବର୍ଷା, 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
Published : December 2, 2025 at 7:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ପାଗରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା । ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା 'ଦ୍ବିତା' ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହିବ । ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ।
ପୁଣି ବଢିବ ଶୀତ:
ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ଵବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିନାଡୁ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା 'ଦ୍ବିତା' ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 3 କି.ମି ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ରହିବ । ଏହି କ୍ରମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପାଗରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ।"
#Weather briefing (In #Odia) by Head & Scientist-F : Dr. Manorama Mohanty, based on 0830 Hrs IST observation of #02nd December,2025.https://t.co/CK7rHJ4psd— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) December 2, 2025
5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ରହିବା ସହ ଘନ କୁହୁଡି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଉଲକେଲା, ଭବାନୀପାଟଣା, ଫୁଲବାଣୀରେ ଘନ କୁହୁଡି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ କୋରାପୁଟ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ । ପରେ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ସହ ପୁଣି ଶୀତ ବଢିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଉଲକେଲାରେ 10.6 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର